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У Львові 4-річний хлопчик проковтнув лампочку з гірлянди: вона застрягла в бронхах (фото)

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У Львові 4-річний хлопчик проковтнув лампочку з гірлянди: вона застрягла в бронхах (фото)

Фото: Львівський "Охматдит"

Медики врятували дитину.

У Львові 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди. Ялинкова прикраса застрягла в бронхах дитини. 

Про це повідомили у львівському "Охматдиті". 

Як повідомили медики, родина вирішили прикрасити ялинку. Під час цього 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку. Дитина почала кашляти та задихатись. Батьки негайно викликали швидку медичну допомогу. 

Медики в "Охматдиті" зробили рентген та помітили у бронхах хлопчика сторонній предмет. 

"Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка "дивилася" на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини", - пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.

Дитину уже виписали додому. Хлопчик добре почувається. 

Фото: Львівський
Фото: Львівський "Охматдит"

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