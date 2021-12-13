У Львові 4-річний хлопчик проковтнув лампочку з гірлянди: вона застрягла в бронхах (фото)

Медики врятували дитину.
У Львові 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди. Ялинкова прикраса застрягла в бронхах дитини.
Про це повідомили у львівському "Охматдиті".
Як повідомили медики, родина вирішили прикрасити ялинку. Під час цього 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку. Дитина почала кашляти та задихатись. Батьки негайно викликали швидку медичну допомогу.
Медики в "Охматдиті" зробили рентген та помітили у бронхах хлопчика сторонній предмет.
"Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка "дивилася" на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини", - пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.
Дитину уже виписали додому. Хлопчик добре почувається.
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