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У Львові 23 лютого лунатимуть сирени: жителів міста закликали не лякатися

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У Львові 23 лютого лунатимуть сирени: жителів міста закликали не лякатися

Getty Images

Тренувальне оповіщення відбудеться орієнтовно о 11-12 годині дня.

У Львові завтра, 23 лютого, в місті лунатимуть навчальні сирени. Жителів міста закликали не лякатися. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

У поліції повідомили, що вони спільно з міською радою проведуть навчальне оповіщення, яке відбуватиметься орієнтовно об 11-12 год. 

Патрульні поліцейські транслюватимуть через гучномовці службових автомобілів навчальне оповіщення. Воно буде такого змісту: "Шановні львів'яни! Львівська міська рада проводить навчальне оповіщення. Зверніть увагу: якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу! Нагадаємо, це було навчальне оповіщення Львівської міської ради".

У поліції пояснили, що  таке тренування необхідне для перевірки додаткової системи оповіщення населення під час надзвичайних подій.

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