У Львові 20-річний хлопець впав з 4 поверху на дах магазину: фото

Потерпілого у важкому стані госпіталізували.
У вівторок ввечері, 4 січня, у Львові на вул. Ярославенка, 47 впав з висоти 4-го поверху на дах одноповерхового магазину 20-річний хлопець. Випадок стався близкьо 23:35 год.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, на місце події виїхали рятувальники, оскільки юнак лежав на даху магазину.
Надзвичайники за допомогою медичних нош зняли потерпілого з даху будівлі і транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Хлопця у важкому стані госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні Львова.
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