У Львові 17-річна студентка випала з 7 поверху гуртожитку і загинула

Дівчина була сама в кімнаті і замкнулася зсередини, кажуть у виші.

Сьогодні, 8 червня, о 06:30 год. 17-річна студентка випала з вікна 7 поверху гуртожитку коледжу "Львівської політехніки" на вул. Лисеницькій, 2. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Студентка навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу на спеціальності правознавство, пише ZAXID.NET.

У пресслужбі "Львівської політехніки" кажуть, що дівчина була сама в кімнаті і замкнулася зсередини. Зараз слідчі встановлюють обставини її смерті.

Нагадаємо, трагічний випадок стався у понеділок ввечері, 7 червня, в Рівному. Там 18-річний студент сирота зірвався з третього поверха гуртожитку і загинув на місці.

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