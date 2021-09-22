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У Львові 1-річна дівчинка проковтнула перстень: лікарі дві години рятували дитину

У Львові 1-річна дівчинка проковтнула перстень: лікарі дві години рятували дитину

Фото: Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит"

Перстень вдалось витягнути без операції.

У Львові медики дві години рятували однорічну дівчинку, яка під час гри проковтнула перстень. 

Про це повідомили в Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит". 

За даними медиків, дівчинка гралась із своєю старшою сестрою. Коли дитина запхала в рот перстень, старша дівчинка, намагаючись його забрати, випадково проштовхнула предмет глибше. Батьки одразу відвезли дитину в "Охматдит". 

"На рентгені хірурги побачили, що перстень розірваний посередині (універсальний розмір, щоб регулювати) і має гострі кінці. Ситуація була складною, бо перстеник потрапив у дванадцятипалу кишку і частину кишки гострим краєм затягнув всередину", - повідомили медики. 

Лікарі майже дві години діставали перстень. Їм вдалось його витягнути без операції. Дитина почувається добре і її вже відпустили додому. 

"Усі кукурудзяні палички з іграшками, конструктори та інші забавки краще давати дитині, коли вона підросте", - порекомендували медики. 

Нагадаємо, в Рівному медики реанімували чоловіка після клінічної смерті

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