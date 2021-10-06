До Львівської області йдуть морози: очікується до мінус 3 градусів

7 та 8 жовтня у Львівській області вночі ще буде без морозів.
Погода у Львівській області почне змінюватись: від 9 жовтня очікують морози до -2-3 градусів вночі. Проте вдень ще буде 8-13 градусів тепла.
Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.
Погода 7 та 8 жовтня вночі очікується ще плюсова температура, а з 9 жовтня синоптики прогнозують похолодання.
- В області 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 9 -14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3 -8 тепла, вдень 12-17 тепла. У Львові - вночі 5-7 тепла, вдень 13-15 тепла.
- 8 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 9-14 тепла.
- 9 жовтня - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 8-13 тепла.
- 10 – 11 жовтня - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 8-13 тепла.
Нагадаємо, погода в Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, яку святкуємо 14 жовтня, буде дощовою. До країни наступного тижня зайдуть південно-західні вологі атмосферні фронти.