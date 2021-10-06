До Львівської області йдуть морози: очікується до мінус 3 градусів

До Львівської області йдуть морози: очікується до мінус 3 градусів

7 та 8 жовтня у Львівській області вночі ще буде без морозів.

Погода у Львівській області почне змінюватись: від 9 жовтня очікують морози до -2-3 градусів вночі. Проте вдень ще буде 8-13 градусів тепла.

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Погода 7 та 8 жовтня вночі очікується ще плюсова температура, а з 9 жовтня синоптики прогнозують похолодання.

В області 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 9 -14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3 -8 тепла, вдень 12-17 тепла. У Львові - вночі 5-7 тепла, вдень 13-15 тепла.

буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 9 -14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3 -8 тепла, вдень 12-17 тепла. У Львові - вночі 5-7 тепла, вдень 13-15 тепла. 8 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 9-14 тепла.

буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 9-14 тепла. 9 жовтня - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла , вдень 8-13 тепла.

- хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі , вдень 8-13 тепла. 10 – 11 жовтня - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 8-13 тепла.

Нагадаємо, погода в Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, яку святкуємо 14 жовтня, буде дощовою. До країни наступного тижня зайдуть південно-західні вологі атмосферні фронти.

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