СБУ попередила про можливі провокації російських найманців у Львівській області

Провокатори можуть орендувати квартири на короткотривалий період на Львівщині.

Служба безпеки у Львівській області попередила про російських провокаторів, які можуть прибувати до регіону, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. Найманці можуть приїжджати з Росії, Білорусі, окупованих територій Донбасу та з анексованого Криму.

Як йдеться у листі першого заступника начальника управління СБУ у Львівській області Леоніда Янківського, якого опублікувало видання "Leopolis.news", російськомовні чоловіки спортивної тілобудови віком 20-50 років можуть прибувати на Львівщину на короткотривалий період і переважно можуть поселятися у квартирах, які орендують особисто або через підставних осіб.

"Управління фіксуює факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, що зумовлено проявами гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію регіону осіб з числа вихідців з території Донецької, Луганської областей та АР Крим, з РФ і Білорусі, з метою вчинення дій провокаційного та дестабілізуючого характеру, що можуть бути використані для розхитування ситуації в Україні країною-агресором", – йдеться у листі.

Leopolis.news

У зв'язку з цим спецслужба звернулося до ріелторів, керівників ОСББ, готелів і хостелів Львівської області з проханням посприяти у виявленні підозрілих осіб. Інформацію про підозрілих осіб СБУ просить повідомляти за телефоном +380664671077.

"Спецслужба на Львівщині спільно із представниками влади, правоохоронними та безпековими органами реагує на всі спроби дестабілізації. Ми проводимо постійний моніторинг подій та аналізуємо стан речей в регіоні", - йдеться у повідомленні Управління СБ України у Львівській області.

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