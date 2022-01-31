Через потужний вітер майже 100 сіл і міст Львівської області залишилися без світла

Через потужний вітер майже 100 сіл і міст Львівської області залишилися без світла

197 комунальників намагаються відновити постачання електроенергії.

Сьогодні, 31 січня, станом на 10:00 ранку у Львівській області через сильні пориви вітру без електроенергії залишились майже 100 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго".

Зараз 46 аварійних бригад, до складу яких входять 197 комунальників, за допомогою 69 одиниць техніки усувають пошкодження в електромережах. Внаслідок негоди знеструмлено 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 20 частково, 46 населених пунктів повністю та 47 частково у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частини);

Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська, Жовківська, Мостиська частини);

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська частасти);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька, Радехівська частини);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська частини);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частини).

Також комунальники попереджають, що пориви вітру 15-20 м/с очікуються на Львівщині і сьогодні впродовж дня.

"Тож будьте обережні, коли виходите на вулицю: тримайтесь подалі ліній електропередачі, рекламних щитів, дерев; не паркуйте поруч з ними авто. Нагадуємо, що до місця обриву проводу лінії електропередачі не можна наближатися на відстань менше восьми метрів. Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзальними кроками", - йдеться у повідомленні.

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