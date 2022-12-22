У львівському парку знайшли труп 17-річної дівчини

В озері у парку Горіховий гай у Львові виявили тіло 17-річної дівчини. Мертву львів'янку у воді помітив місцевий житель.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

Дівчину знайшли у понеділок, 19 грудня, проте про її смерть стало відомо лише нещодавно.

"19 грудня, близько 14:30 в озері парку Горіховий гай, що на вул. Володимира Великого, "моржував" львів'янин. Саме він натрапив в озері на тіло молодої дівчини. Чоловік одразу викликав на місце рятувальників, однак вже було запізно. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть дівчини", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, ознак насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено. У справі ведеться слідство. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Нагадаємо, у липні у Львові 27-річний чоловік вчинив спробу самогубства на вулиці Володимира Винниченка. Він перерізав собі вени. На місце інциденту прибули поліцейсь і викликали швидку, яка шпиталізувала пораненого чоловіка.

Читайте також: