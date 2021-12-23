Назвав "ватою": у Львівській райраді побилися депутат-каратист Горуна та його колега (відео)

Депутати пояснили причини бійки.

У Львівській районній раді під час сесії побилися бронзовий призер Олімпійських ігор-2020, депутат від "Самопомочі" Станіслав Горуна та його колега зі "Свободи" Богдан Федун.

Про це повідомляє телеграм-канал "П'ємонт".

На відео, яке опублікували в Мережі видно, як депутати Львівської районної ради влаштували бійку. Їх намагались вгамувати інші присутні, проте львівські обранці на це не реагували. Врешті Горуну та Федуна вдалось вгамувати.

У коментарі zaxid.net Станіслав Горуна пояснив, що колега нібито ображав його, називаючи "ватою" та першим почав сутичку.

"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк". Він почав мене ображати і кидатися на мене. Попробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - сказав Горуна.

У коментарі vgolos.ua Богдан Федун заявив, що нібито це Горуна спровокував його на бійку. Також він звинуватив свого колегу в тому, що той їздив до Росії.

"Він до мене підійшов сам, і він власне почав мене провокувати різними дурними запитанням. Чому я не прочитав якесь незрозуміле звернення, чи ще щось. Я йому сказав, що він "ватник" і мені все з ним зрозуміло, і було б добре, аби він прийшов на наступну сесію. На щастя так не є, адже на відміну від нього я в Росію не їздив тренувати місцеву молодь, яка йде в російську армію. Замість цього я поїхав на схід. Тож відповідно, провів з ним бесіду", - сказав Федун.

Нагадаємо, раніше каратист Горуна став на захист легкоатлетки Магучіх через фото з обіймами з росіянкою. Він порекомендував критикам "від***ітися від спортсменів" та заявив, що "спорт поза політикою".

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