У "Львівській політехніці" відреагували на вимогу студентів звільнити Фаріон

Наразі "немає правових і законних підстав" для звільнення Фаріон, пояснили у ректораті вишу.

Національний університет "Львівська політехніка" повідомив, що екснардепка, мовознавиця Ірина Фаріон залишиться на посаді викладачки, щонайменше до 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рішення університетської комісії, яка була скликана ректоратом вишу.

Як пояснили в ректораті, наразі "немає правових і законних підстав" для звільнення Фаріон.

"23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом", - сказали у ректораті ВНЗ.

Якщо Фаріон не звільнять, студенти обіцяють знову вийти на протест.

"Якщо 23 листопада, після повторного засідання, не звільнять Фаріон, то 24 листопада ми проведемо повторний мітинг. До останнього", - говорить один із студенів львівського вишу.

Нагадаємо, 14 листопада студенти Національного університету "Львівська політехніка" вдруге організували мітинг проти скандальної Ірини Фаріон, яка не вважає "азовців" українцям через російську мову.

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