У Львівській ОВА незадоволені роботою податкової: заявляють про щомісячне недоотримання 250 млн грн податків

У Львівській ОВА заявили, що місцеві бюджети щомісяця не доотримують 250 мільйонів гривень податків, а все через те, що підприємства мінімізували сплату ПДФО. Тим часом в податковій "заплющують на це очі", каже голова ОВА.

У Львівські обласній військовій адміністрації заявили, що щомісяця місцеві бюджети Львівщини недоотримують близько 250 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Через незадовільну роботу податкової щомісяця місцеві бюджети Львівщини недоотримують близько 250 мільйонів гривень ПДФО .Таких підсумків дійшли під час міжвідомчої наради, яку очолив мій перший заступник Андрій Годик", - написав Козицький на своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що за ці кошти можна було б придбати близько 100 нових "школяриків" або 25 тисяч нових бронежилетів чи один байрактар.



"Але ці гроші не надійшли у бюджети, а все через те, що підприємства мінімізували сплату ПДФО. Тим часом в податковій заплющують на це очі. Наголошую: це жодним чином не стосується бізнесу, який відповідально працює в умовах війни, мова виключно про ті підприємства, які працювали в "сірій" зоні і минулого року", - зазначив очільник Львівщини.

ФОП-роботодавець сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплати свого працівника у розмірі 18%. З цього податку 64% залишається в місцевому бюджеті, 15% йде до обласного, а 21% – до державного.



Козицький додав, що середня заробітна плата у Львівській області, за даними податкової, станом на березень становить 14 тисяч 100 гривень. Водночас, за його словами, майже 6 тисяч підприємств області оплачують заробітну плату у сумі меншій за мінімальну або близькій до мінімальної, яка зараз становить 6 тисяч 500 гривень. "Відтак, різниця між середньою заробітною платою і тим, що недоплачують підприємства, становить 250 мільйонів", - каже голова ОВА.

Він наголосив, що протидія нелегальній зайнятості та підприємствам "мінімізаторам" повинна бути серед пріоритетних завдань Головного управління ДПС у Львівській області та Головного управління Держпраці у Львівській області.

"Упродовж 2021 року Львівська ОДА провела 9 засідань обласних та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати й зайнятості населення. Але подальшої системної роботи з боку відповідних органів ми не побачили. Львівська ОВА хоче привернути увагу жителів області до цієї проблеми, оскільки ПДФО становить до 80% надходжень у бюджети територіальних громад та обласний бюджет. Ці порушення відбуваються системно. Податкова має усі інструменти, щоб протидіяти підприємствам-ухилянтам. Чому вона цього не робить? ", - зазначає очільник Львівщини.

Козицький наголосив, що якщо ДПС не відреагує, то керівництво області звертатиметься до Міністерства фінансів та Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині виник скандал через "махінації" з податками: в ОВА заявили про непрозору схему відшкодування ПДВ. За даними обласної військової адміністрації, серед 135 суб’єктів підприємницької діяльності, яким від початку року було відшкодовано загалом понад 1 млрд 165 млн грн ПДВ, є 13, які не мають жодного працівника, а їм відшкодували 129 млн грн.

Також зазначимо, що 24 серпня Львівська обласна прокуратура повідомила про припинення незаконної діяльності конвертаційного центру у Львові, який надавав послуги з несплати податків. До так званої "транзитно-конвертаційної" групи входили підприємства, які діяли на території міста.

Підозрюваному у цій справі директору підприємства, яке незаконно сформувало та завищило податковий кредит, внаслідок чого ухилилося від сплати до бюджету податків на суму понад 3,2 млн грн, повідомили про підозру за ч.1 ст.212 ККУ.

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