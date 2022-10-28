У Львівській області зупинили аварійні відключення світла

Станом на ранок п’ятниці, 28 жовтня, графік аварійних відключень світла у Львові та області не застосовується. Утім, його можуть поновити відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомили у "Львівобленерго".

"Станом на ранок п’ятниці, 28 жовтня, графік аварійних відключень у Львові та області не застосовується. Нагадуємо, що графік аварійних відключень вводять не планомірно, а виключно за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України. Тому спрогнозувати впровадження графіку заздалегідь практично неможливо. Вказівка про його застосування може з’явитися будь-коли", - йдеться у повідомленні.

У "Львівобленерго" зазначили, що у разі впровадження графіку енергетики додатково інформуватимуть про це.

Знеструмлення на Львівщині

У Львові та області у вівторок, 25 жовтня, запровадили вимушені відключення електроенергії.

Причиною цього стали масовані ракетні обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які розпочалися 10 жовтня. Через атаки РФ в Українії виникли проблеми з енергетичною системою. В частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електроенергію.

Під час відключень світла Львівську область поділили на чотири групи та енергетики розробили приблизний графік відключення світла для населення.

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