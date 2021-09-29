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У Львівській області знайшли рідкісного гриба, який нагадує восьминога або квітку та неприємно пахне: фото

У Львівській області знайшли рідкісного гриба, який нагадує восьминога або квітку та неприємно пахне: фото

Фото: спільнота "Моя Самбірщина"

В Україні цей гриб є у лісах Карпат і на Закарпатті.  

У Львівській області знайшли рідкісного гриба, який занесений до Червоної книги та нагадує восьминога або ж квітку. 

Про це повідомили у спільноті "Моя Старосамбірщина". 

Рідкісного гриба помітили під час підготовки до одного із місцевих фестивалів. 

"На "Мшанецьких колибах" було знайдено рідкісного і дуже цікавого гриба - Квітохвісник Арчера", - йдеться у дописі.

Фото: спільнота
Фото: спільнота "Моя Самбірщина"

У Червоній книзі вказано, що цей гриб належить до зникаючих. Він трапляється лише у деяких країнах Євразії, Африки та в Австралії. В Україні він є у лісах Карпат і на Закарпатті.  

"Трапляється дуже рідко, у вигляді поодиноких або зібраних у групи по 6–8, рідко 15 плодових тіл", - йдеться у Червоній книзі. 

Також у мовах країн, де росте цей гриб, його назва асоціюється з восьминогом, каракатицею або ж із квіткою. Як зазначається, цей гриб також має дуже неприємний запах та він вважається неїстівним. 

Нагадаємо, вчені виявили новий вид гриба і назвали його на честь карантину.

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