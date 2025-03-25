У Львівській області знайшли мертвою 16-річну дівчину з Одеси, яка зникла понад тиждень тому

Тіло 16-річної Анастасії Парфенової, яка зникла з Одеси 13 березня, виявили мертвою на Львівщині.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Заяву про зникнення доньки до поліції подала її мати вночі 22 березня. Після цього правоохоронці розпочали розшук, залучивши до пошуків особовий склад поліції та громадськість.

24 березня тіло дівчини було знайдено на території одного з населених пунктів Львівської області. За попередніми висновками судово-медичного експерта, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточну причину смерті має встановити експертиза.

Наразі тривають слідчі дії, поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Правоохоронці закликають батьків не зволікати з зверненням до поліції у разі зникнення дитини: чим раніше надано інформацію про місцеперебування, зовнішність та інші прикмети, тим вищі шанси на швидкий розшук.

Нагадаємо, під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника "Карпатська чайка" на курорті "Драгобрат" у Рахівському районі зірвався з карниза лижник з Києва.