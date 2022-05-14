У Львівській області змії вкусили жінку і дитину: потерпілі - у реанімації

У Львівській області змії вкусили жінку і дитину: потерпілі - у реанімації

У Львівській області змії вкусили двох людей: дівчинку 2008 року народження та жінку 1990 року народження.

Обидва випадки сталися у Самбрському районі: у селах Лосинець і Хащів. Потерпілі опинилися у Турківській центральній місцевій лікарні.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Жінку змія у ліву ногу. Вона перебуває у реанімації. Стан потерпілої медики оцінюють як середньої важкості.

Дитину також шпиталізували до реанімації. Дівчинка має діагнозом - укус змії в мізинний палець правої стопи. Стан потерпілої ттакож середньої важкості.

Рятуальники області прсять місцевих мешканців бути обережними та уважними, відвідуючи ліс чи на природу, радять взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

"Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося, разом із теплом та прогулянками на природі повернувся сезон кліщів. За статистикою, цей шкідник найбільш активний саме в травні. Від укусів кліщів щорічно страждають 20 тисяч українців. І це лише ті, хто офіційно звернувся по допомогу до лікаря.

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