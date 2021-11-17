У Львівській області змінили карантинні обмеження: нові послаблення та заборони

Львівщина через два тижні зможе вийти із "червоної" зони карантину.
У Львівській області оновили карантинні обмеження. Так, від 22 листопада учні старших класів та студенти знову підуть на навчання, проте користуватись громадським транспортом зможуть лише певні категорії пасажирів.
Про це повідомили у Львівській ОДА.
Навчання у школах Львівської області відновиться лише за умови, якщо всі працівники шкіл матимуть сертифікат про повну вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання. В ОДА додали, що у Львівській області покращується ситуація із захворюваністю на коронавірус.
"Від 22 листопада запрацюють всі заклади освіти - дитячі садки, школи, ліцеї, заклади профтехосвіти, ВНЗ по всій території Львівської області. Але невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи, а, отже, не матимуть можливості надавати освітні послуги у закладах освіти всіх форм власності", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
Проте від 22 листопада їздити у транспорті міжміського (внутрішньообласного) сполучення зможуть лише пасажири, які мають сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від коронавірусу, негативний ПЛР-тест чи експрестест або довідку про одужання.
У Львівській ОДА прогнозують, що за умови дотримання всіх карантинних правил область вже через два тижні вийде із "червоної" зони карантину.
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