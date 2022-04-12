У Львівській області змінили тривалість комендантської години

Тривалість комендантської години зменшилася.

У Львівській області від 12 квітня змінили час комендантської години. Вона триватиме від 6:00 до 23:00.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА зазначив, що в області комендантська година триватиме від 6:00 до 23:00. Таким чином тривалість комендантської години зменшилась.

"Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, у Київській області комендантська година триватиме 12 квітня від 21:00 до 13 квітня до 6:00. Посилена комендантська година діятиме у Гостомельській громаді та в Ірпені.

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