У Львівській області змінили тривалість комендантської години

Тривалість комендантської години зменшилася.
У Львівській області від 12 квітня змінили час комендантської години. Вона триватиме від 6:00 до 23:00.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова ОВА зазначив, що в області комендантська година триватиме від 6:00 до 23:00. Таким чином тривалість комендантської години зменшилась.
"Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу", - наголосив Козицький.
Нагадаємо, у Київській області комендантська година триватиме 12 квітня від 21:00 до 13 квітня до 6:00. Посилена комендантська година діятиме у Гостомельській громаді та в Ірпені.
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