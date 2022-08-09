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У Львівській області зіткнулось два автомобілі: загинув чоловік, багато поранених (фото)

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У Львівській області зіткнулось два автомобілі: загинув чоловік, багато поранених (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У селі Гірне Стрийського району Львівської області 8 серпня о 16:40 сталась аварія.

У ДТП загинув 49-річний чоловік, ще п'ятеро осіб отримали травми. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Аварія сталась на трасі "Київ-Чоп". Там зіткнулись автомобіль Audi, за кермом якого був 34-річний житель Києва, та АЗЛК, яким керував 49-річний мешканець міста Стрий Львівської області. Водій АЗЛК отримав серйозні травми та помер у лікарні. 

У ДТП постраждали троє пасажирів Audi, віком 22, 54 та 58 років. Та двоє пасажирів АЗЛК, віком 71 та 75 років. Потерпілих госпіталізували. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство. 

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина.

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