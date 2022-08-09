У Львівській області зіткнулось два автомобілі: загинув чоловік, багато поранених (фото)

У селі Гірне Стрийського району Львівської області 8 серпня о 16:40 сталась аварія.
У ДТП загинув 49-річний чоловік, ще п'ятеро осіб отримали травми.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Аварія сталась на трасі "Київ-Чоп". Там зіткнулись автомобіль Audi, за кермом якого був 34-річний житель Києва, та АЗЛК, яким керував 49-річний мешканець міста Стрий Львівської області. Водій АЗЛК отримав серйозні травми та помер у лікарні.
У ДТП постраждали троє пасажирів Audi, віком 22, 54 та 58 років. Та двоє пасажирів АЗЛК, віком 71 та 75 років. Потерпілих госпіталізували.
Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, близько 10:00 на Тернопільщині сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 23-річний хлопець та 19-річна дівчина.
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