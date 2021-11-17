У Львівській області зіткнулись вантажівка та шкільний автобус, який віз дітей на навчання: багато потерпілих

На момент аварії в салоні автобуса було 12 дітей.
Біля села Бишів Червоноградського району Львівської області у середу, 17 листопада, зіткнулись шкільний автобус та вантажівка. Медики госпіталізували 16-річного хлопця, у ДТП постраждало ще 7 осіб.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
ДТП сталась о 8:30, коли автобус віз дітей на навчання. За даними поліції, за кермом автобуса був 54-річний місцевий житель. Вантажівкою керував 28-річний мешканець одного із сіл Червоноградського району.
На момент ДТП в автобусі було 12 дітей. 16-річного хлопця госпіталізували. У ДТП постраждало ще 7 неповнолітніх, їхні діагнози встановлюються.
Причини аварії встановлюють правоохоронці. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.
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