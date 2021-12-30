У Львівській області зіткнулись автомобіль та рейсовий автобус: постраждало троє людей (фото)

Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.
У селі Лішня Дрогобицького району Львівської області у четвер, 30 грудня, зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль Daewoo Lanos. У ДТП постраждало троє людей.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Аварія сталась на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий о 9:00. Відомо, що зіткнулись рейсовий автобус "Дрогобич-Унятичі", за кермом якого був 61-річний чоловік, та авто Daewoo Lanos, яким керував 19-річний водій.
У ДТП постраждало троє людей: 19-річний водій легкового авто та 17-річний і 80-річний пасажири автобуса.
У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.
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