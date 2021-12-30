Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Львівській області зіткнулись автомобіль та рейсовий автобус: постраждало троє людей (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львівській області зіткнулись автомобіль та рейсовий автобус: постраждало троє людей (фото)

ГУ Національної Львівської поліції

Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі. 

У селі Лішня Дрогобицького району Львівської області у четвер, 30 грудня, зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль Daewoo Lanos. У ДТП постраждало троє людей. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Аварія сталась на трасі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий о 9:00. Відомо, що зіткнулись рейсовий автобус "Дрогобич-Унятичі", за кермом якого був 61-річний чоловік, та авто Daewoo Lanos, яким керував 19-річний водій. 

У ДТП постраждало троє людей: 19-річний водій легкового авто та 17-річний і 80-річний пасажири автобуса. 

© ГУ Національної Львівської поліції
ГУ Національної Львівської поліції

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі. 

Читайте також: 

Новини Сум: п`яний кермувальник без водійських прав вчинив ДТП

Новини Сум: п`яний кермувальник без водійських прав вчинив ДТП
Наступна публікація