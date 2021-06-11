У Львівській області зіткнулись автомобіль, маршрутка та скутер: у масштабній ДТП загинув 13-річний школяр (фото)

Водію-порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

У м. Городок Львівської області 10 червня зіткнулись автомобіль, маршрутка та скутер. На місці аварії загинув 13-річний школяр.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, скутером Honda Dio керував 13-річний школяр, за кермом автомобіля Renault Laguna був 24-річний місцевий житель, а маршрутки - 36-річний уродженець Львівського району. Неповнолітній водій скутера від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію-порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування аварії.

Нагадаємо, в Тернопільській області у ДТП загинув 23-річний хлопець.

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