У Львівській області жінка потрапила до лікарні через укус змії

Мешканку с. Боринечі Стрийського району Львівської області вкусила змія.
Випадок стався у середу, 25 травня. Після укусу 81-річну жінку госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили у ДСНС області.
"О 23:26 до надзвичайників надійшло повідомлення, що в Львівську обласну клінічну лікарню, з діагнозом - укус змії, госпіталізовано жінку, 1941 року народження, мешканку с. Боринечі Стрийського району", - йдеться у повідомленні.
Стан потерпілої – середньої важкості.
Надзвичайники закликають мешканців області бути обережними та уважними під час походів до лісу чи на природу.
"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.
Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - наголосили рятувальники.
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