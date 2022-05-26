У Львівській області жінка потрапила до лікарні через укус змії

У Львівській області жінка потрапила до лікарні через укус змії

Мешканку с. Боринечі Стрийського району Львівської області вкусила змія.

Випадок стався у середу, 25 травня. Після укусу 81-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у ДСНС області.

"О 23:26 до надзвичайників надійшло повідомлення, що в Львівську обласну клінічну лікарню, з діагнозом - укус змії, госпіталізовано жінку, 1941 року народження, мешканку с. Боринечі Стрийського району", - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілої – середньої важкості.

Надзвичайники закликають мешканців області бути обережними та уважними під час походів до лісу чи на природу.

"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.

Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - наголосили рятувальники.

Читайте також: