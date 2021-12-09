У Львівській області згорів живцем 28-річний чоловік у власному домі

У Львівській області згорів живцем 28-річний чоловік у власному домі

Вогонь вщент спалив будинок.

У середу, 8 грудня, в селі Ільник Самбірського району Львської області в результаті пожежі в будинку загинув 28-річний чоловік. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 19:14 години. Загорівся житловий будинок критий шифером, розміром 8×4 м.

"На місці пожежі надзвичайники знайшли тіло 28-річного мешканця будинку. Будівля вигоріла вщент. Причини та обставини події встановлююся", - йдеться у повідомленні.

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