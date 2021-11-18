У Львівській області затримали рекетира, який погрожував вбити підприємця та його вагітну дружину

У Львівській області затримали рекетира, який погрожував вбити підприємця та його вагітну дружину

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У м. Червоноград Львівської області затримали 40-річного рекетира, який вимагав 28 тис. грн та погрожував вбити місцевого підприємця та його вагітну дружину.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

До правоохоронців звернувся місцевий підприємець. Він повідомив, що 40-річний чоловік регулярно вимагає від нього гроші. Також зловмисник погрожує вбити його та його вагітну дружину, знищити майно.

17 листопада під час отримання 28 тис. грн затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже має судимість. Також у чоловіка при собі був пістолет.

Рекетиру інкримінують ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває слідство.

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