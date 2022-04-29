У Львівській області затримали рецидивіста, який працював на російські спецслужби

У Львівській області затримали рецидивіста, який працював на російські спецслужби

На Львівщині контррозвідники СБУ викрили завербованого російськими спецслужбами українця.

Чоловік планував провести розвідувально-підривну діяльність проти України.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.

Слідство встановило, що чоловік був засуджений за низку злочинів та перебував в місцях позбавлення волі на окупованих територіях. Згодом він отримав "пропозицію" співпраці від російських спецслужб. Затриманий повинен був збирати розвіддані на території України. Для цього рецидивіст нібито сам попросив про перевід в українську колонію для відбування ще кількох місяців покарання.

Таким чином він "легально" опинився на території, підконтрольній українській владі.

Оперативники задокументували, що зловмисник отримав вказівку на відпрацювання певних завдань спрямованих на шкоду Україні.

Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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