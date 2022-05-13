У Львівській області затримали пенсіонерку-наркодилерку: жінка продавала "метадон" (фото)

У четвер, 12 травня, правоохоронці у Львівській області спіймали пенсіонерку за торгівлю наркотиками.

60-річну жінку викрили під час продажу чергової дози.

Про це поінформували у пресслужбі поліції Львівщини.

"12 травня правоохоронці затримали зловмисницю під час реалізації чергової партії наркотичного засобу. 60-річна місцева мешканка причетна до розповсюдження наркотичного засобу "метадон" на території Львівського району", – повідомили у поліції Львівщини.

Слідчі за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років.

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