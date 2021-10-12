У Львівській області затримали банду із Закарпаття, яка торгувала зброєю та ртуттю: фото

У Львівській області затримали банду із Закарпаття, яка торгувала зброєю та ртуттю: фото

У помешканні злочинців виявили 25 кг ртуті і сотні боєприпасів.

У Львівській області викрили трьох злочинців із Закарпаття, які продавали на території регіону, зокрема, у Дрогобицькому районі, вогнепальну зброю, боєприпаси та отруйну речовину. Один із організаторів нелегального бізнесу - колишній працівник правоохоронного органу.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зловмисники з серпня по жовтень 2021 року неодноразово збували на території Львівської області зброю, вибухівку і ртуть.

Правоохоронці зафіксували факти збуту пістолета та набоїв до нього за 2000 доларів США, а також понад пів кілограма ртуті металічної.

Під час обшуків у помешканні злочинців правоохоронці вилучили понад 200 бойових припасів до вогнепальної зброї та 25 кг металічної ртуті.

Організатору групи уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів (ч. 1 ст.263, ч.1, ч.3 ст. 321 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про призначення низки експертиз та повідомлення про підозру іншим учасникам банди.

Нагадаємо, у Миколаєві військовий начальник збував озброєння криміналітету.

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