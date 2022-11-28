У Львівській області запровадили аварійні відключення, графіки не діють: на скільки годин зникне світло

Через дефіцит потужності в системі з переліку критичної інфраструктури вилучили навіть поліклініки та установи правоохоронців. Тож там також вимикатимуть світло.

У Львівській області, за розпорядженням НЕК "Укренерго", застосовують аварійні відключення електроенергії. Графіки, які оприлюднювали раніше, на цей час не діють.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Під відключення електроенергії на Львівщині потрапляє більшість споживачів, окрім об’єктів критичної інфраструктури.

Через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили деякі об’єкти: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи.



"Як пояснили у "Львівобленерго", електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля – знову відключать на 8 годин", - йдеться у повідомленні.

Козицький зазначив, що це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі.

"Прошу тих споживачів, які мають електроенергію, використовувати її максимально економно, лише за нагальної потреби. Утримаєтесь від використання порохотягів, мікрохвильовок, кавоварок, посудомийних машин та інших потужних приладів. Такі труднощі не лише у Львівській області, а по всій Україні. Прохання не забувати, що наші енергетики цілодобово працюють над усуненням проблем", - зазначив голова ОВА.

Ситуація із електроенергією на Львівщині

На Львівщині після обстрілів російських окупантів вдалося дещо покращити енергетичну ситуацію, але все ще без світла понад 718 населених пунктів області, 314 без живлення частково.

За словами очільника Львівщини, станом на 27 листопада одночасно користуватися електроенергією та водою могли 50% споживачів Львівської області. Перебоїв з постачанням тепла нема.

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