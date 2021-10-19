У Львівській області зафіксували рекордну кількість смертей в Україні від COVID-19 за минулу добу

У Львівській області зафіксували рекордну кількість смертей в Україні від COVID-19 за минулу добу

Львівщина увійшла також до п'ятірки областей з найбільшою кількістю інфікованих станом на ранок вівторка.

У Львівській області станом на ранок 19 жовтня коронавірус виявлено у 959 осіб, з них 461 - мешканець Львова. За минулу добу лабораторні центри провели 2605 ПЛР-тестів.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Так, за статистикою МОЗ, Львівщина потрапила до п'ятірки областей України з найбільшою кількістю виявлених інфікованих коронавірусом за минулу добу.

Станом на ранок від COVID-19 померли 65 мешканців Львівщини це - найбільший показник смертей за минулу добу серед областей України.

Також за минулу добу одужали - 468 мешканців Львівщини.

Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 165 242 мешканців Львівської області, від COVID-19 за цей період померли 4263 особи.

Львівська міська рада

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 19 жовтня зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померло 538 людей, 7 776 пацієнтів одужало.

За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну смертність від COVID-19 від початку пандемії.

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували рекордну смертність від початку пандемії

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