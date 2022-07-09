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У Львівській області з річки витягли тіло невідомого чоловіка

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У Львівській області з річки витягли тіло невідомого чоловіка

Фото: pixabay.com

У річці Стрий втопився чоловік, його тіло витягли з водойми рятувальники.

Наразі особу потопельника встановлюють.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

До рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ходовичі Стрийського району в річці Стрий виявлено потопельника. Рятувальники витягнули тіло чоловіка на поверхню та передали працівникам поліції.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

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