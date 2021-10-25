У Львівській області є ризик зупинки частини громадського транспорту: названо причину

На Львівщині досить мало вакцинованих водіїв.

У Львівській області можуть частково зупинити громадський транспорт, якщо буде введено обов’язкову вакцинацію водіїв. Причина у низьких показниках вакцинації водіїв громадського транспорту.

Про це заявив начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степан Рудницький під час брифінгу 25 жовтня.

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В області, за його даними, є близько 50 фірм, які здійснюють перевезення, у яких працює близько 3 000 людей, але лише 30% з них вакциновані.

"Ця цифра є недостатньою. Якщо вийде нормативний документ, що допускатимуться до роботи лише вакциновані водії, то лише третина працівників зможе працювати. Інші змушені будуть у якнайшвидші темпи проводити вакцинацію", – сказав Степан Рудницький.

Він зауважив, що є лише кілька підприємств, де рівень вакцинації є вищим 80%. Тому закликав водіїв вакцинуватися.

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"Зараз водії не зобов’язані вакцинуватися, але ми хочемо діяти на випередження. Ми розуміємо, що у найближчий наказ потраплять соціальні установи, але якщо ситуація розвиватиметься у гіршу сторону, то обов’язкову вакцинацію можуть вимагати і у перевізників та водіїв. Перевезення – це досить чутлива галузь для громадян. Тобто, якщо стане ця галузь, то це стане великою проблемою мобільності населення", – додав Рудницький.

Як повідомлялося, Київ незабаром ризикує опинитися в "червоній" зоні карантину. У КМДА повідомили, чи пускатимуть невакцинованих до громадського транспорту.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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