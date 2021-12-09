У Львівській області врятували дитину, яка вдавилась сирком: як діяти у таких випадках

У Львівській області врятували дитину, яка вдавилась сирком: як діяти у таких випадках

Медики дали поради, як попередити нещасні випадки.

На Львівщині врятували дитину, яка вдавилася їжею. Медики швидкої оперативно зреагували на виклик і дорогою надавали рекомендації матері про те, як потрібно діяти, аби дитина не задихнулась.

"На виклик "стороннє тіло у верхніх дихальних шляхах" ми прибули за три хвилини. Дитина їла сирок, запивала водою з пляшечки й вдавилася. Дорогою ми зателефонували до мами й керували її діями. Саме тому на момент нашого приїзду небезпека минула – дитя уже відкашлювало їжу й добре дихало", - розповів лікар з медицини невідкладних станів ПС 4 Львівського обласого центру екстреної медичної допомоги Назарій Глова.

Разом із фельдшером Наталею Ніколаєвою лікар оглянув дитину і пересвідчився, що з малечою все гаразд,

"Зазначимо, що мама, попри те, що була в паніці, допомогу надавала правильно", –сказав Назарій Глова.

Медики радять пройти, зокрема батькам, курси з надання невідкладної допомоги дорослим та дітям.

"Коли в хаті маленькі діти, за ними потрібно пильнувати безперестанку. Також треба знати і вміти правильно надавати домедичну допомогу. Щоб попередити негативні наслідки, радимо кожному пройти курси з надання невідкладної допомоги дорослим та дітям, комунікувати з педіатром, щоб порадив літературу чи достовірні джерела інформації, що є абсолютно доступними", - каже Назарій Глова.

Лікар застерігає не забувати про дотримання елементарних правил безпеки і купувати іграшки, що відповідають віку малюка.

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