У Львівській області водій загинув через зіткнення з коровою (фото)

У Львівській області сталася трагедія: водій легковика загинув унаслідок наїзду на корову, двоє його пасажирів дістали травми.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

ДТП трапилася сьогодні, 30 вересня, о 06:50 на автодорозі "Шептицький – Белз – Угнів – Рава-Руська" неподалік села Річки Львівського району. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, який проживає в цьому районі, наїхав на корову, що раптово вибігла з лісу на дорогу.

Тварина зненацька вибігла з лісу на дорогу / ДСНС

Від зазнаних травм водій загинув на місці події. Двоє його пасажирів, 18 і 19 років, також з Львівського району, були госпіталізовані. Правоохоронці зараз встановлюють обставини аварії і вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, у Смілі водійка автомобіля "Renault" на пішохідному переході збила 3-річного хлопчика та втекла з місця ДТП. Дитина не зазнала серйозних травм, винуватицю аварії вже виявила поліція.

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