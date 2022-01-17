У Львівській області водій переїхав на смерть 31-річного чоловіка, який лежав на дорозі: фото

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
У ніч проти 17 січня у місті Комарно Львівського району Львівської області авто переїхало на смерть 31-річного чоловіка.
Про це поінформувала пресслужба поліції області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Дачія Логан", 40-річний мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на проїзній частині – мешканця сусіднього села віком 31 рік", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Читайте також: