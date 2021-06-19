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У Львівській області вночі втопився 33-річний чоловік: його тіло шукають досі

У Львівській області вночі втопився 33-річний чоловік: його тіло шукають досі

pixabay.com

Обставини події встановлюють правоохоронці.

У селі Бордуляки Золочівського району Львівської області ввечері 18 червня в річці Стир втопився 33-річний чоловік

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

До поліції о 22:35 год. надійшло повідомленні про те, що в річці Стир під час відпочинку загинув місцевий житель. Наразі його тіла ще не знайшли. 

"Роботи по підняттю тіла на поверхню будуть проводитись 19 червня", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо,  у Покровську втопився 15-річний підліток. 

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