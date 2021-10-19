У Львівській області військова вантажівка розтрощила Volkswagen: двоє людей загинули

Водій та пасажир легковика не вижили.
Сьогодні, 19 жовтня, в с. Митулин Золочівського району на трасі "Львів-Тернопіль" зіткнулись військовий автомобіль "Урал" і легковик Volkswagen Caddy. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир Volkswagen.
Як розповіли у пресслужбі ДСНС Львівщини, повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 08:20 год.
До ліквідації наслідків аварії залучили пожежно-рятувальні підрозділи.
Обставини і подробиці ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, у Житомирській області вантажівка розчавила авто військового медика: в легковику ніхто не вижив.