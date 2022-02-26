У Львівській області військові збили ворожий розвідувальний безпілотник

У Бродах та біля сіл Лешнівського напрямку літатиме українська авіація, мешканців просять не панікувати.

У ніч проти 26 лютого над містом Броди у Золочівському районі Львівської області літали ворожі безпілотні літальні апарати, які проводили розвідку. Українська авіація прикривала небо над Бродами, і збила щонайменше один безпілотник.

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Про це повідомила пресслужба Бродівської міської ради у Facebook.

"Станом на зараз розробляються додаткові канали зв'язку, щоб всі мешканці міста чули сигнали сповіщення. Співпрацюємо з "Укртелекомом". До кінця дня повідомимо, що саме вдалося додати до систем сповіщення", - йдеться у повідомленні.

У громаді працюють блок-пости, місто патрулюють підрозділи територіально оборони та поліції. У сільських територіях патрулювання координують старости.

Мешканців міста і прилеглих населених пунктів попереджають про те, що літатимуть українські військові літаки, тож просять зберігати спокій.

"В районі сіл Лешнівського напрямку (біля Білявців та в напрямку Лопатина) та біля Бродів буде працювати українська авіація. Просимо мешканців зберігати спокій, повідомляти старості або у поліцію, якщо побачите підозрілих осіб, ворожі знаки, тощо. Нагадуємо, працює українська авіація. Наголошуємо на необхідності перевіряти інформацію та не реагувати емоційно на панічні повідомлення. Ворог намагається посіяти паніку та залякати нас, не варто йому в цьому допомагати", - наголосили у міській раді.