У Львівській області військові збили ворожий розвідувальний безпілотник

У Бродах та біля сіл Лешнівського напрямку літатиме українська авіація, мешканців просять не панікувати.
У ніч проти 26 лютого над містом Броди у Золочівському районі Львівської області літали ворожі безпілотні літальні апарати, які проводили розвідку. Українська авіація прикривала небо над Бродами, і збила щонайменше один безпілотник.
Про це повідомила пресслужба Бродівської міської ради у Facebook.
"Станом на зараз розробляються додаткові канали зв'язку, щоб всі мешканці міста чули сигнали сповіщення. Співпрацюємо з "Укртелекомом". До кінця дня повідомимо, що саме вдалося додати до систем сповіщення", - йдеться у повідомленні.
У громаді працюють блок-пости, місто патрулюють підрозділи територіально оборони та поліції. У сільських територіях патрулювання координують старости.
Мешканців міста і прилеглих населених пунктів попереджають про те, що літатимуть українські військові літаки, тож просять зберігати спокій.
"В районі сіл Лешнівського напрямку (біля Білявців та в напрямку Лопатина) та біля Бродів буде працювати українська авіація. Просимо мешканців зберігати спокій, повідомляти старості або у поліцію, якщо побачите підозрілих осіб, ворожі знаки, тощо. Нагадуємо, працює українська авіація. Наголошуємо на необхідності перевіряти інформацію та не реагувати емоційно на панічні повідомлення. Ворог намагається посіяти паніку та залякати нас, не варто йому в цьому допомагати", - наголосили у міській раді.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.