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У Львівській області випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото

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У Львівській області випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото

"Варта 1"

Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження через дощ, мокрий сніг та пориви вітру. 

У Львівській області в п'ятницю, 19 листопада, об 11:20 випав перший сніг

Про це повідомляє "Варта-1". 

Перший сніг випав у селах Івашківці та Козьова Стрийського району Львівської області. У Мережі опублікували фото із засніжених доріг. Також, як видно на фото, на автодорогах уже працює спецтехніка, яка очищує трасу від опадів. 

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"Варта 1"

Також сніг випав і у місті Сколе на Львівщині. Місцеві жителі публікують в соцмережах світлини засніженого міста. 

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

У Львові дощ, мокрий сніг та ожеледиця очікуються у суботу, 20 листопада. У міській раді повідомили, що цього дня у місті чергуватиме снігоприбиральна техніка. 

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Раніше Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження через дощ, мокрий сніг та пориви вітру. 

Нагадаємо, сніг також випав і в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

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