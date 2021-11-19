У Львівській області випав перший сніг: у Мережі публікують яскраві фото

Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження через дощ, мокрий сніг та пориви вітру.
У Львівській області в п'ятницю, 19 листопада, об 11:20 випав перший сніг.
Про це повідомляє "Варта-1".
Перший сніг випав у селах Івашківці та Козьова Стрийського району Львівської області. У Мережі опублікували фото із засніжених доріг. Також, як видно на фото, на автодорогах уже працює спецтехніка, яка очищує трасу від опадів.
Також сніг випав і у місті Сколе на Львівщині. Місцеві жителі публікують в соцмережах світлини засніженого міста.
У Львові дощ, мокрий сніг та ожеледиця очікуються у суботу, 20 листопада. У міській раді повідомили, що цього дня у місті чергуватиме снігоприбиральна техніка.
Раніше Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження через дощ, мокрий сніг та пориви вітру.
Нагадаємо, сніг також випав і в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Читайте також:
- У Рівненській області двоє підлітків жорстоко вбили чоловіка: суд виніс вирок
- У Львові послабили карантин: що дозволили
- У Київській області сталося чотири ДТП за годину через слизьку дорогу: фото