У Львівській області відтерміновують вихід із "червоної" зони: що сталося

COVID-показники дозволяють Львівській області вийти з "червоної" зони.

Львівську область цього тижня попри стабілізацію COVID-показників не виводитимуть із "червоної" зони.

Про це під час брифінгу заявив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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За його словами, ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у "червоній" зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусом.

"Дійсно, показники захворюваності у нас вже повернулися до меж, які дозволяють нам вийти з "червоної" зони. У вівторок було позачергове засідання державної комісії ТЕБ і НС, під час якого йшлося про стабілізацію ситуації, у тому числі і у Львівській області. Але за клопотанням адміністрації вирішили поки що утримувати на території області червоний рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації", – пояснив Орест Чемерис.

За його словами, попри стабілізацію деяких показників, ситуація в області є "залишається хиткою" і через поширення мутацій коронавірусу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА закликав людей вакцинуватися проти коронавірусу.

"Враховуючи, що на території області фіксують мутовані штами коронавірусу, ситуація може мати не дуже хороші тенденції. Тому сьогодні маємо дотримуватися обмежень, визначених законодавством.. Чим швидше ми досягнемо певного відсотка охоплення населення вакцинацією, тим швидше почнемо забувати про карантинні обмеження", – додав він.

Нагадаємо, раніше голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, коли Київ вийде із "червоної" зони.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.