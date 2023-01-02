У Львівській області відновлюють відключення електроенергії за графіком: коли може зникути світло

Від 16:00 слід очікувати на графік погодинних відключень.
У Львівській області відновлюють відключення електроенергії за графіками, яке призупинили сьогодні вранці, 2 січня.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень", - поінформував Козицький.
Нагадаємо, впродовж 31 грудня, 1 січня та вранці 2 січня на Львівщині не було вимкнень електропостачання.
Як повідомили в "Укренерго", ворог вночі атакакував і пошкодив енергетичну інфраструктуру, через це, щоб не допустити виникнення додаткових аварій, до областей довели ліміти споживання на вечірній період.
Ситуація з електроенергією в Україні
Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, енергосистема України впродовж майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. На думку мінстра, система втримається і надалі за подальших можливих ударів, утім графіки відключень світла залишаться в Україні до кінця зими.
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