У Львівській області відновлюють відключення електроенергії за графіком: коли може зникути світло

Від 16:00 слід очікувати на графік погодинних відключень.

У Львівській області відновлюють відключення електроенергії за графіками, яке призупинили сьогодні вранці, 2 січня.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень", - поінформував Козицький.

Нагадаємо, впродовж 31 грудня, 1 січня та вранці 2 січня на Львівщині не було вимкнень електропостачання.

Як повідомили в "Укренерго", ворог вночі атакакував і пошкодив енергетичну інфраструктуру, через це, щоб не допустити виникнення додаткових аварій, до областей довели ліміти споживання на вечірній період.

Ситуація з електроенергією в Україні

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, енергосистема України впродовж майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. На думку мінстра, система втримається і надалі за подальших можливих ударів, утім графіки відключень світла залишаться в Україні до кінця зими.

Читайте також: