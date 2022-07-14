У Львівській області відкрили ще одне модульне містечко для переселенців: який вигляд воно має (фото)

У містечку поселять матерів з дітьми та літніх людей.

У селі Бортятин Судововишнянської громади, що на Львщині, відкрили модульне містечко для вимушених переселенців зі сходу України. Воно дещо відрізняється від тих, які встановили раніше в області.

Про це сьогодні, 14 липня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



"Тепер 40 матерів із дітьми та людей похилого віку із Донецької та Луганської областей матимуть житло, забезпечене усім необхідним. До цього їхнім тимчасовим помешканням були школи, дитсадки та інші комунальні заклади", - поінформував він.

Керівник області зазначив, що це містечко відрізняється від встановлених раніше.

"Це модульне містечко складається з 10 контейнерів та відрізняється від тих, які ми відкривали раніше. Воно спроєктоване таким чином, що кухня, санвузли та душові є безпосередньо у будівлі, де розташовані спальні кімнати", - розповыв вын.

За словами Козицького, профінансував проєкт міжнародний благодійний фонд Safe Path Group. Його також підтримали благодійні міжнародні фонди США, Австралії та Нової Зеландії.

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