Вибух газу у приватному будинку на Львівщині / Управління ДСНС у Львівській області

У Львівській області від вибуху газу рознесло частину будинку, є постраждала: фото

У Львівській області від вибуху газу рознесло частину будинку, є постраждала: фото

Власницю будівлі госпіталізували.

У понеділок, 3 січня, в селі Новий Яричів на вул. Шевченка, 57 Львівського району Львівської області вибухнув газ в літній кухні приватного господарства. Внаслідок вибуху постраждала 55-річна власниця будівлі, її з опіками обличчя та рук госпіталізували до 8-ої міської клінічної лікарні Львова.

Про це повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС області, на момент прибуття місцевої пожежної команди до місця виклику будівля була зруйнована, а також відбулося займання речей домашнього вжитку.

О 09:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 09:50 ліквідували.

Вогонь знищив дах на площі 10 кв. м, речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м, 0,5 т сіна.

Внаслідок вибуху знищено перекриття на площі 15 кв. м, стіну на площі 8 кв. м, пошкоджено стіну на площі 10 кв. м.

Вибух газу у приватному будинку на Львівщині / Управління ДСНС у Львівській області

Ліквідовували пожежу 9 надзвичайників за допомогою двох одиниць спецтехніки. Аварійна бригада ПАТ “Львівгаз” припинила постачання газу до будівлі.

Обставини і причини вибуху встановлюються.

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