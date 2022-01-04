У Львівській області від вибуху газу рознесло частину будинку, є постраждала: фото

Власницю будівлі госпіталізували.
У понеділок, 3 січня, в селі Новий Яричів на вул. Шевченка, 57 Львівського району Львівської області вибухнув газ в літній кухні приватного господарства. Внаслідок вибуху постраждала 55-річна власниця будівлі, її з опіками обличчя та рук госпіталізували до 8-ої міської клінічної лікарні Львова.
Про це повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
Як розповіли у пресслужбі ДСНС області, на момент прибуття місцевої пожежної команди до місця виклику будівля була зруйнована, а також відбулося займання речей домашнього вжитку.
О 09:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 09:50 ліквідували.
Вогонь знищив дах на площі 10 кв. м, речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м, 0,5 т сіна.
Внаслідок вибуху знищено перекриття на площі 15 кв. м, стіну на площі 8 кв. м, пошкоджено стіну на площі 10 кв. м.
Ліквідовували пожежу 9 надзвичайників за допомогою двох одиниць спецтехніки. Аварійна бригада ПАТ “Львівгаз” припинила постачання газу до будівлі.
Обставини і причини вибуху встановлюються.
Читайте також: