У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі

У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі

Будинок повністю зруйновано.

У селі Ниновичі Львівської області внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб.

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Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.

Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.

У якому стані постраждалі не повідомляється.

Нагадаємо, 20 грудня у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) в одній із багатоповерхіовок стався вибух газу, внаслідок якого виникла пожежа. Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації.