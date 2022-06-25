У Львівській області велосипедист в'їхав у вантажівку і загинув

У Львівській області велосипедист в'їхав у вантажівку і загинув

На автодорозі "Львів – Тернопіль – Рава-Руська" сталася смертельна аварія.

Унаслідок аварії загинув 28-річний велосипедист.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Також читайте Машина перекинулася: у страшній ДТП на Вінниччині загинуло подружжя

Як попередньо встановили правоохоронці, велосипедист не впорався із керуванням та в’їхав у задню частину причепа автомобіля DAF під керуванням 48-річного мешканця Одеси, який був припаркований на узбіччі.

Велосипедист отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям, та помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як повідомлялося, п'яний російський військовий на краденому джипі спричинив смертельну ДТП у Херсоні. Двоє людей загинули, четверо - в лікарні. Аварія сталася в середмісті, поруч із зупинкою, де стояли люди.

Депутату міськради, який вихідними на смерть збив велосипедиста у Бахмачі, оголосили про підозру

Читайте також: