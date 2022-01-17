Вантажівка збила двох пішоходів на Львівщині / Головне управління Національної поліції у Львівській області

У Львівській області вантажівка збила на смерть 18-річного хлопця, 19-річна дівчина в реанімації (фото)

У Львівській області вантажівка збила на смерть 18-річного хлопця, 19-річна дівчина в реанімації (фото)

Від зіткнення хлопець загинув на місці, а дівчину намагаються врятувати медики.

У неділю, 16 січня, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Межиброди Стрийського району Львівської області вантажівка збила двох пішоходів. Смертельна ДТП сталась о 19.30.

Як попередньо встановили правоохоронці області, водій вантажного автомобіля "Вольво", 57-річний мешканець Закарпатської області, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців одного з сіл району – хлопця віком 18 років та 19-річну дівчину. Внаслідок зіткнення хлопець від отриманих травм помер на місці події, а дівчину госпіталізували.

Як повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, обидвоє пішоходів - мешканці села Верхнє Синьовидне Стрийського району.

19-річну дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні з діагнозом: "відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом склепіння та основи черепа, перелом обох кісток обох гомілок в нижній третині зі зміщенням, множинні садна та рани голови, кінцівок".

Вантажівка збила двох пішоходів на Львівщині

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обставини аварії встановлюються.

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