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У Львівській області вантажівка збила на смерть 18-річного хлопця, 19-річна дівчина в реанімації (фото)

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У Львівській області вантажівка збила на смерть 18-річного хлопця, 19-річна дівчина в реанімації (фото)

Вантажівка збила двох пішоходів на Львівщині / Головне управління Національної поліції у Львівській області

Від зіткнення хлопець загинув на місці, а дівчину намагаються врятувати медики.

У неділю, 16 січня, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Межиброди Стрийського району Львівської області вантажівка збила двох пішоходів. Смертельна ДТП сталась о 19.30.

Як попередньо встановили правоохоронці області, водій вантажного автомобіля "Вольво", 57-річний мешканець Закарпатської області, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців одного з сіл району – хлопця віком 18 років та 19-річну дівчину. Внаслідок зіткнення хлопець від отриманих травм помер на місці події, а дівчину госпіталізували.

Як повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, обидвоє пішоходів - мешканці села Верхнє Синьовидне Стрийського району.

19-річну дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні з діагнозом: "відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом склепіння та основи черепа, перелом обох кісток обох гомілок в нижній третині зі зміщенням, множинні садна та рани голови, кінцівок".

Вантажівка збила двох пішоходів на Львівщині / ©
Вантажівка збила двох пішоходів на Львівщині

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Обставини аварії встановлюються.

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