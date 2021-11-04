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У Львівській області в'язні колонії видурювали у людей гроші, пропонуючи фейкову роботу за кордоном

У Львівській області в'язні колонії видурювали у людей гроші, пропонуючи фейкову роботу за кордоном

Департамент Кіберполіції України

Зловмисники діяли через Мережу.

У Львівській області в'язні колонії розміщували у соцмережах фейкові оголошення по продаж товарів та надання послуг. Головною умовою була передплата, однак, отримавши гроші – фігуранти видаляли оголошення та "зникали".

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

"Четверо осіб ошукували громадян, відбуваючи покарання у виправній колонії. Фігуранти розміщували оголошення у соціальній мережі про надання різних послуг, зокрема щодо працевлаштування за кордоном, сприяння у виготовленні документів, а також продажу товарів", - йдеться у повідомленні.

© Департамент Кіберполіції України
Департамент Кіберполіції України

Головною умовою була передплата, однак після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та припиняли спілкування з клієнтами. В середньому сума передплати була близько 5 тисяч гривень. Від шахрайських схем постраждали мешканці різних регіонів України. Загальна сума збитків ще встановлюється.

Правоохоронці та працівників виправної колонії провели обшуки у місці відбуття покарання зловмисників. Вони вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та "чорнові" записи. До проведення обшуків також залучили батальйон ТОР патрульної поліції.

© Департамент Кіберполіції України
Департамент Кіберполіції України

Учасникам злочинного угруповання оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також організатору додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

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