У Львівській області в'язні колонії видурювали у людей гроші, пропонуючи фейкову роботу за кордоном

У Львівській області в'язні колонії видурювали у людей гроші, пропонуючи фейкову роботу за кордоном

Зловмисники діяли через Мережу.

У Львівській області в'язні колонії розміщували у соцмережах фейкові оголошення по продаж товарів та надання послуг. Головною умовою була передплата, однак, отримавши гроші – фігуранти видаляли оголошення та "зникали".

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

"Четверо осіб ошукували громадян, відбуваючи покарання у виправній колонії. Фігуранти розміщували оголошення у соціальній мережі про надання різних послуг, зокрема щодо працевлаштування за кордоном, сприяння у виготовленні документів, а також продажу товарів", - йдеться у повідомленні.

Департамент Кіберполіції України

Головною умовою була передплата, однак після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та припиняли спілкування з клієнтами. В середньому сума передплати була близько 5 тисяч гривень. Від шахрайських схем постраждали мешканці різних регіонів України. Загальна сума збитків ще встановлюється.

Правоохоронці та працівників виправної колонії провели обшуки у місці відбуття покарання зловмисників. Вони вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та "чорнові" записи. До проведення обшуків також залучили батальйон ТОР патрульної поліції.

Департамент Кіберполіції України

Учасникам злочинного угруповання оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також організатору додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

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