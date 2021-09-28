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У Львівській області в ставку знайшли труп 36-річного чоловіка

У Львівській області в ставку знайшли труп 36-річного чоловіка

pixabay.com

На тілі загиблого не знайшли ознак насильницької смерті.

У понеділок, 27 вересня, о 20:30 год. у с. Мала Вільшанка Золочівського району було виявлено у місцевому ставку тіло мертвого чоловіка. 

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Покійним виявився 36-річний чоловік, його вийняли з води. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Обставини події встановлюється.

Нагадаємо, 26 вересня у селі Папірня на Львівщині місцеві жителі виявили у річці Західний Буг труп 35-річного мешканця Золочева.

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