У Львівській області в ставку знайшли труп 36-річного чоловіка

На тілі загиблого не знайшли ознак насильницької смерті.
У понеділок, 27 вересня, о 20:30 год. у с. Мала Вільшанка Золочівського району було виявлено у місцевому ставку тіло мертвого чоловіка.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
Покійним виявився 36-річний чоловік, його вийняли з води. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Обставини події встановлюється.
Нагадаємо, 26 вересня у селі Папірня на Львівщині місцеві жителі виявили у річці Західний Буг труп 35-річного мешканця Золочева.