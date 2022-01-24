У Львівській області в пожежі загинуло подружжя: їхнього сина госпіталізували (фото)

Займання сталось у квартирі двоповерхового дерев'яного будинку.

Сьогодні, 24 січня, о приблизно 04:40 в місті Дрогобичі Львівської області на вул. Підвалля виникла пожежа. Внаслідок займання загинули чоловік та дружина.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі двоповерхового дерев'яного житлового будинку, критого шифером, розміром 10х10 м. На момент прибуття пожежників до місця виклику увесь дах будинку був охоплений вогнем.

"Не гаючи часу вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на обстеження задимленого будинку. Під час розвідки, в одній з кімнат було виявлено тіла двох загиблих людей. Загиблими виявились батько (1946 року народження) та мати (рік народження встановлюється) власника будинку", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок пожежі отримав травми 38-річний власника квартири, його з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

"О 05:11 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:44 ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку по всій площі, стіни на площі 100 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 70 кв.м., пошкодив стіни на площі 50 кв.м", - йдеться у повідомдленні.

До ліквідації пожежі залучили 17 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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