У Львівській області в квартирі знайшли мертвим подружжя

У Львівській області в квартирі знайшли мертвим подружжя

Люди тривай час не відповідали на телефонні дзвінки.

У м. Новий Розділ Львівської області в квартирі знайшли мертвими чоловіка та дружину. За попередніми даними, люди могли отруїтись газом.

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Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.

15 грудня до поліції звернулись родичі подружжя, які повідомили, що люди тривалий час не відповідають на телефонні дзвінки.

Правоохоронці та працівники газовою служби в супроводі сина подружжя зайшли до квартири. Там виявили мертвими 81-річного чоловіка та 75-річну жінку.

За попередніми даними, люди отруїлись побутовим газом. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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