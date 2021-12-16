У Львівській області в квартирі знайшли мертвим подружжя

Люди тривай час не відповідали на телефонні дзвінки.
У м. Новий Розділ Львівської області в квартирі знайшли мертвими чоловіка та дружину. За попередніми даними, люди могли отруїтись газом.
Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.
15 грудня до поліції звернулись родичі подружжя, які повідомили, що люди тривалий час не відповідають на телефонні дзвінки.
Правоохоронці та працівники газовою служби в супроводі сина подружжя зайшли до квартири. Там виявили мертвими 81-річного чоловіка та 75-річну жінку.
За попередніми даними, люди отруїлись побутовим газом. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
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